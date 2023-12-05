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تراند اليوم : شاهد:اللبنانية ⁧‫نانسي عجرم‬⁩ تشعل أجواء مهرجان البحر الاحمر السينمائي‬⁩ في جدة

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صحيفة الخليج 365: وثقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " x " ، تفاعل الفنانين معها خلال إحياء حفل Women in Cinema ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة .

وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع غناء الفنانة نانسي عجرم ، حيث وقفت الفنانة العالمية شارون ستون بجوار نانسي وظلت ترقص على أنغام أغنيتها "آه ونص " .

فيما تفاعلت عدد من الفنانات مثل اللبنانية نادين نجم والمصرية نبيلة عبيد ولبلبة ، وأيضا الرئيس التنفيذي محمد التركي ومجموعة من الشخصيات العربية والعالمية ، مع أغاني نانسي وظلوا يحيونها معبرين عن تميزها وحضورها .

وكان شهد مهرجان البحر الأحمر، مساء الجمعة، انطلاق فعالية المرأة في السينما "Women In Cinema"، بحضور نخبة كبيرة من فنانات عرب ونجمات هوليوود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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