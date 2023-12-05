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عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة الاستعلام عن تعويضات هدد جدة وموعد صرف الدفعة الجديدة من تعويضات هدد جدة 1445 تعتبر المجدرة السورية بالرز والبصل من الأكلات الشهيرة في بلاد الشام، وتتميز بمذاقها اللذيذ والبسيط، ويعود أصلها إلى التراث السوري الغني. طريقة عمل المجدرة السورية بالرز والبصل مكونات المجدرة: 1 كوب عدس (مُغسول جيداً)

1 كوب أرز أبيض (منقوع مسبقاً)

بصلة واحدة كبيرة (مُقطعة إلى شرائح رقيقة)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح (يمكن زيادتها حسب الذوق)

1/4 كوب زيت زيتون طريقة التحضير: غلي العدس: في وعاء به ماء، ضعي العدس واتركيه يغلي لبضع دقائق. اشطفي العدس وصفيه جيداً.

إعداد مزيج العدس والأرز: في وعاء آخر، امزجي العدس المسلوق مع الأرز وأضيفي إليهما الكمون والملح. قلبي المكونات جيداً لضمان توزيع التوابل بالتساوي.

الطهي: غطي الوعاء واتركي المكونات على نار هادئة لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، حتى يتمام الطهي وامتصاص الأرز للسوائل.

قلي البصل: في مقلاة، سخِّني زيت الزيتون. قلبي شرائح البصل حتى تحمر وتصبح هشة، ثم صفيها من الزيت.

تجميع المكونات: صبي زيت الزيتون المستخدم في قلي البصل فوق الوعاء الذي يحتوي على العدس والأرز. قلبي المكونات بلطف واتركيها على النار لمدة 5 دقائق إضافية لتتداخل النكهات.

التقديم: قدمي المجدرة في طبق التقديم وزيِّنيها بشرائح البصل المحمر. قدميها مع لبن الزبادي أو السلطة والخبز الساخن.



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