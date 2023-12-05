تراند اليوم : الرشيدي يكشف ل "الخليج 365" سبب غياب زوجته عن المنزل .. والهدف من نشر مقطع فيديو أثناء الاعتناء بشعر ابنته- فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن مبارك الرشيدي المعروف ب "أبو ليلى"، صاحب مقطع تمشيط شعر طفلته سر اعتنائه بابنته والقيام بأعمال المنزل والطهي بدلا من زوجته.

وأوضح أن زوجته ذهبت إلى منزل أهلها لتعتني بوالدتها المريضة حتى تتعافى، ولذلك تولى مسؤولية الاعتناء بطفلته والقيام بأعمال المنزل، حتى يساعد زوجته على التفرغ للاعتناء بوالدتها.

وأوضح أبوليلى أن الهدف من نشر فيديو اعتنائه بطفلته وأداء الأعمال المنزلية مثل التنظيف والطهي، قائلا :" إن انتشار هذه المقاطع الإيجابية وخروجها للمجتمع ، تكون موجهة للآباء والأمهات ، لتشجيعهم على التعاون ومساعدة بعضهم.

الجدير بالذكر حظي مقطع الرشيدي وهو يعتني بابنته على تداول واسع وأشاد مغردون بمساعدته لزوجته.