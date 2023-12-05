شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لتخييمه دون ترخيص بمحمية الملك عبد العزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية بمنطقة الرياض. وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3000 ريال.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.