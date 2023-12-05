شكرا لقرائتكم خبر عن الصالح يشكر القيادة لتعيينه سفيرًا لدى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع السفير د. سامي بن عبد الله الصالح، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية، بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية.

وأعرب د. الصالح عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.