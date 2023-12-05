تراند اليوم : المديفر يسأل رئيس "المنافسة": أين الهيئة من أشكال الاحتكار في سوق العقار؟.. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: رد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور "عبد العزيز الزوم"، على سؤال مقدم برنامج "في الصورة" عبدالله المديفر "أين هيئة المنافسة من أشكال الاحتكار في سوق العقار؟".

دراسة شاملة

وقال "الزوم"، خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:"أجرينا دراسة شاملة لقطاع العقار خاصة في منطقة الرياض وشاركناها مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار".

عملية التداول

وأكمل: لابد أن يكون لدينا معلومات متوفرة قبل الدخول لأي قطاع، لمعرفة من الذي قام بعملية التداول في الأراضي وفي أي منطقة وفي أي وقت، فإذا كانت كيانات لابد من معرفتها ومتى اشترت وكم القيمة التي اشترت فيها.

البيانات والمعلومات

وأوضح: هذه المعلومات غير موجودة عندي وقد تكون موجودة لدى جهة معينة، مشيرا: طلبنا من جهات عديدة أن توفر لنا هذه المعلومات؛ ولكن لم نحصل على هذه البيانات حتى الآن.

قطاع العقار

وزاد: هناك وعود للحصول على هذه المعلومات، ولذلك لا نستطيع التدخل في قطاع العقار حتى توافر هذه البيانات لأنه بدونها لا نستطيع التحقيق.