شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يطلع على تجارب رواد الأعمال السعوديين المشاركين في "Tech Frontiers" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، على نماذج الأعمال المبتكرة المقدمة من رواد الأعمال السعوديين، ورحلتهم التدريبية والإرشادية خلال وجودهم في وادي السيليكون.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في وادي السيليكون، نخبة من رواد الأعمال السعوديين المشاركين في مسرعة "Tech Frontiers" التي يقدمها مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع للوزارة.

برنامج "Multiverse"

ويشمل برنامج "Multiverse" في نسخته الثانية، 10 شركات وطنية ناشئة، ويقدم حزمة من البرامج لمساعدتهم على توسيع أعمالهم، وبناء الشراكات، والوصول إلى المجتمعات الريادية والاستثمارية في وادي السليكون، والذي من خلاله يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة.