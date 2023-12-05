شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
في الفترة الصباحية من يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة في مصر، خاصةً في المناطق الوجه البحري والوجه القبلي، وسجل متوسط سعر الجرام، دون احتساب قيمة المصنعية، مستويات تتراوح بين 2770 جنيه للبيع و 2790 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، شهدت أسواق الصاغة في مصر ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب، وفيما يلي متوسط الأسعار لجرام الذهب بدون احتساب قيمة المصنعية وبعد الزيادة الجديدة:
- عيار 24:
- البيع: 3,166 جنيه
- الشراء: 3,189 جنيه
- عيار 22:
- البيع: 2,902 جنيه
- الشراء: 2,923 جنيه
- عيار 21:
- البيع: 2,770 جنيه
- الشراء: 2,790 جنيه
- عيار 18:
- البيع: 2,374 جنيه
- الشراء: 2,391 جنيه
- عيار 14:
- البيع: 1,847 جنيه
- الشراء: 1,860 جنيه
- عيار 12:
- البيع: 1,583 جنيه
- الشراء: 1,594 جنيه
- الاونصة:
- البيع: 98,454 جنيه
- الشراء: 99,165 جنيه
- الكيلو:
- البيع: 3,165,714 جنيه
- الشراء: 3,188,571 جنيه
أما بالنسبة لأسعار الجنيه الذهب، فقد سجل متوسط سعر الجنيه بدون احتساب قيمة المصنعية مستويات بين 22,160 جنيه للبيع و 22,320 جنيه للشراء. يجدر بالذكر أن أسعار الجنيه الذهب تختلف من تاجر إلى آخر نتيجة لاختلاف قيمة المصنعية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.