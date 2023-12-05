شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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في الفترة الصباحية من يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة في مصر، خاصةً في المناطق الوجه البحري والوجه القبلي، وسجل متوسط سعر الجرام، دون احتساب قيمة المصنعية، مستويات تتراوح بين 2770 جنيه للبيع و 2790 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، شهدت أسواق الصاغة في مصر ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب، وفيما يلي متوسط الأسعار لجرام الذهب بدون احتساب قيمة المصنعية وبعد الزيادة الجديدة:

عيار 24:

البيع: 3,166 جنيه

الشراء: 3,189 جنيه

عيار 22:

البيع: 2,902 جنيه

الشراء: 2,923 جنيه

عيار 21:

البيع: 2,770 جنيه

الشراء: 2,790 جنيه

عيار 18:

البيع: 2,374 جنيه

الشراء: 2,391 جنيه

عيار 14:

البيع: 1,847 جنيه

الشراء: 1,860 جنيه

عيار 12:

البيع: 1,583 جنيه

الشراء: 1,594 جنيه

الاونصة:

البيع: 98,454 جنيه

الشراء: 99,165 جنيه

الكيلو:

البيع: 3,165,714 جنيه

الشراء: 3,188,571 جنيه

أما بالنسبة لأسعار الجنيه الذهب، فقد سجل متوسط سعر الجنيه بدون احتساب قيمة المصنعية مستويات بين 22,160 جنيه للبيع و 22,320 جنيه للشراء. يجدر بالذكر أن أسعار الجنيه الذهب تختلف من تاجر إلى آخر نتيجة لاختلاف قيمة المصنعية.