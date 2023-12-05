شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تنصح بعدم السفر لهذه الدول بسبب تفشي امراض شديدة العدوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات الاستعلام السريع عن معاملة في وزارة الاسكان 1445

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” قائمة بالدول التي يُنصح بتجنب السفر إليها نظرًا لانتشار الأمراض المعدية فيها.

السعودية تنصح بعدم السفر لهذه الدول

تشمل هذه القائمة الدول التالية:

العراق

تايلند

أفغانستان

بنغلاديش

كينيا

تشاد

الفلبين

الهند

سوريا

أوغندا

نيبال

زيمبابوي

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم الوضع الصحي في هذه الدول وانتشار الأمراض المعدية فيها، مثل الملاريا، والالتهاب الرئوي، والكوليرا، والحمى الصفراء، والإيبولا.

تشدد الهيئة على أهمية مراجعة قائمة الدول الموصى بتجنب السفر إليها قبل التخطيط لرحلة، وتحث المواطنين والمقيمين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية خلال السفر.