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شهدت تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 استقرارًا وثباتًا واضحًا في أسعار طن الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع العاملة في مصر.
كم سعر حديد عز وطن الاسمنت اليوم؟
شهدت تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 استمرارًا في استقرار أسعار طن الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع بمصر. فيما يلي قائمة بأسعار طن الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم:
أسعار طن الحديد:
- سعر طن حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه.
- سعر طن حديد سرحان يسجل 37 ألف جنيه.
- سعر طن حديد العتال يسجل 38 ألف جنيه.
- سعر طن حديد المصريين يسجل 39 ألف جنيه.
- سعر طن حديد الكومي يسجل 37 ألف جنيه.
- سعر طن حديد العشري يسجل 37 ألف جنيه.
- سعر طن حديد المعادي يسجل 37 ألف جنيه.
- سعر طن حديد بيانكو يسجل 36.5 جنيه.
- سعر طن حديد التسليح يسجل 36.5 جنيه.
- سعر طن حديد الداخلية يسجل 42 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عطية يسجل 38 ألف جنيه.
- سعر طن حديد المراكبي يسجل 37 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عز يسجل 41.5 ألف جنيه.
أسعار طن الأسمنت:
- سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1963 جنيه.
- سعر طن الأسمنت المعلم يسجل 1860 جنيه.
- سعر طن الأسمنت النصر يسجل 1940 جنيه.
- سعر طن الأسمنت وادي النيل يسجل 1860 جنيه.
- سعر طن الأسمنت المخصوص يسجل 1960 جنيه.
- سعر طن الأسمنت سيناء يسجل 1873 جنيه.
- سعر طن الأسمنت حلوان يسجل 2005 جنيه.
- سعر طن الأسمنت التعمير يسجل 1875 جنيه.
- سعر طن الأسمنت السويدي يسجل 2000 جنيه.
- سعر طن أسمنت العسكري بني سويف يسجل 1850 جنيه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.