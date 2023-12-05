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شهدت تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 استقرارًا وثباتًا واضحًا في أسعار طن الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع العاملة في مصر.

كم سعر حديد عز وطن الاسمنت اليوم؟

شهدت تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 استمرارًا في استقرار أسعار طن الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع بمصر. فيما يلي قائمة بأسعار طن الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم:

أسعار طن الحديد:

سعر طن حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه.

سعر طن حديد سرحان يسجل 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد العتال يسجل 38 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين يسجل 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد الكومي يسجل 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري يسجل 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد المعادي يسجل 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو يسجل 36.5 جنيه.

سعر طن حديد التسليح يسجل 36.5 جنيه.

سعر طن حديد الداخلية يسجل 42 ألف جنيه.

سعر طن حديد عطية يسجل 38 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي يسجل 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز يسجل 41.5 ألف جنيه.

أسعار طن الأسمنت: