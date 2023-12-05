شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة مليون دولار.. تسليم جائزة الأمير طلال الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، رئيس لجنة الجائزة، مساء أمس الاثنين، احتفاء "أجفند" بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية، وتكريم الفائزين بها للعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP28) في دبي.

جلسات حوارية مع شركاء أجفند

وضمن الاحتفالية التي شهدها عدد من ممثلي المنظمات الأمم المتحدة والدولية، المجتمع المدني، وخبراء التنمية، عُقدت جلسات حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين لأجفند، وأخرى مع ممثلي المشاريع الفائزة، وغطت الجلسات قضايا تنموية ومحاور العمل المناخي ومكافحة التصحر.

وتعكس جائزة الأمير طلال الدولية مدى الالتزام الفاعل بأهداف التنمية المستدامة، فهي تُعد محركًا للتغيير ودافعًا لحفز التجارب الناجحة، وتشجيع مشاركة المشاريع المماثلة، واستكشاف المبادرات التنموية.

مشروعات تلبي شروط استدامة التنمية

وأعرب سمو الأمير عبد العزيز بن طلال عقب إعلان الفائزين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة احتفالية الجائزة، مهنئًا الفائزين على جهودهم في تأسيس مشروعات تلبي شروط استدامة التنمية، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا التميز.

وأكد المضي قدمًا في تحقيق الأهداف العليا للجائزة، من خلال ترسيخ مفهوم الإبداع والابتكار في التنمية، لافتًا إلى أن أجفند يعمل على توسيع أفكار المشاريع الفائزة وتعميمها على المجتمعات النامية لتعم الفائدة.

وأوضح المدير التنفيذي لأجفند د. ناصر القحطاني، أن جائزة الأمير طلال الدولية رسخت مكانتها عالميًا، وسط ترحاب باستضافة مراسم تسليمها، والاحتفاء بالفائزين.

وقال: "التقدير العالي الذي تحظي بها الجائزة ليس فقط نابعًا من تبنيها القضايا التنموية المركزية، ولكن هذا التقدير في الأساس نابع من الاحترام العالمي لسمو الأمير طلال بن عبد العزيز - رحمه الله - وتاريخه الحافل في ميادين التنمية، وكذلك موقع أجفند في خارطة التنمية الدولية".

المشروعات الفائزة

وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية مليون دولار أمريكي، وتخصص الجائزة سنويًا هدفًا من أهداف التنمية المستدامة موضوعا للتنافس.

وجاءت المشروعات الفائزة لعام 2022 على النحو التالي:

- مشروع "تمويل التنمية التابع للبنك الدولي"، المنفذ من قبل البنك الدولي في نيجيريا، فاز بجائزة الفرع الأول المخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقيمتها 400 ألف دولار.

- مشروع "دعم النقد في حالات الطوارئ للعمل والتوظيف الذاتي في غزة"، المنفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في فلسطين، حاز جائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهلية الوطنية وقيمتها 300 ألف دولار.

- جائزة الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي والبالغ قيمتها 200 ألف دولار، فاز بها مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر"، المنفذ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصرالعربية.

- فاز مشروع "برنامج جبسيجر لتوظيف النساء"، المنفذ من قبل ديفيد كوغو في كينيا، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، وقيمتها 100 ألف دولار.

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وفي إطار احتفالية جائزة الأمير طلال الدولية، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، والتوقيع على خطاب نوايا مع جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كذلك توقيع اتفاقية ثلاثية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وتحمل المخاطر الإفريقي.

ودعا "أجفند" الجهات المعنية لتقديم الترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للعام 2023 في مجال "الحياة في البر"، ويمثل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وجرى تمديد فترة تستلم الترشيحات إلى 15 يناير 2024.