شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى فرع "الأمر بالمعروف" في تيماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د.عبد الرحمن بن عبد الله السند أمس الاثنين، -عن بُعد- مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء، وذلك بحضور عدد من منسوبي الرئاسة العامة بمنطقة تبوك.

وأوضح السند خلال الافتتاح، أن المبنى يأتي يعكس مدى الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة من القيادة الرشيدة، لتحقق الرئاسة العامة أهدافها ومهامها على أكمل وجه وأحسن صورة.

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البيئة المناسبة للعمل

ويهدف مشروع المبنى الجديد لهيئة محافظة تيماء، إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناء على التصاميم النموذجية، والهوية الموحدة، التي تشمل بهوًا رئيسيًا ومكاتب إدارية، ومعرضًا توعويًا وقاعة اجتماعات، وعددًا من المرافق.

كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحول إلى المباني المملوكة بدلًا من المستأجرة.