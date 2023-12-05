تراند اليوم : تضعها في مسار تصادمي مع إسرائيل.. كشف تفاصيل خطة بايدن لإدارة غزة بعد نهاية الحرب

صحيفة الخليج 365: كشفت مجلة "بوليتيكو الأميركية اليوم الثلاثاء، أن خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لما بعد الحرب في قطاع غزة تقوم بالأساس على سيطرة السلطة الفلسطينية عليه في نهاية المطاف.

مسار تصادمي مع إسرائيل

ووفقا للمجلة، فإن التصور الأميركي لوضع غزة بعد الحرب الذي استغرق وضعه أسابيع ربما يضع إدارة بايدن على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو مرارا رفضه عودة السلطة الفلسطينية للقطاع الذي أخرجته منه حركة حماس بالقوة قبل 16 عاما.

وأشارت المجلة نقلا عن مسؤول في الخارجية الأميركية إلى أن ما وصفته بأنه "تفضيل سياسي قوي للسلطة الفلسطينية لحكم غزة"، يواجه تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والقدرات.

إعادة إعمار غزة

وأضافت أن التصور الذي انبثق عن مشاورات بين الوكالات الأميركية قوامه "بدء عملية إعادة إعمار متعددة المراحل في غزة فور انتهاء بين إسرائيل وحماس".

أفضل الحلول السيئة

واعتبرت الصحيفة هذا التصور لغزة بعد الحرب "حلا غير مثالي"، لكنها قالت إن مسؤولين أميركيين يعتبرونه أفضل الحلول السيئة للقطاع الذي عصفت الحرب بين حماس وإسرائيل ببنيته التحتية.