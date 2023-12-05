تراند اليوم : "الخضيري" يكشف عن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الشتاء.. وفوائد ذلك للجسم

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل وقت للتعرض للشمس في الشتاء وفوائد ذلك للجسم.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس: الشتاء هو أفضل وقت للتعرض للشمس وتحفيز صناعة فيتامين د لجسمك هو هذا الوقت(الذي لا تلسع الشمس الجلد وتحرقه).

وأضاف أن في الشتاء بعد ارتفاع الشمس بساعة إلى ماقبل غروبها بساعة(وفي الصيف إلى ١٠ صباحاً(ومن ٥ عصراً إلى قبل الغروب بساعة) أفضل طريقة.

وتابع: استلقِ نصف ساعة باليوم تحت أشعة الشمس مباشرة مع كشف الأقدام والساقين إلى الركبة وأعلى الصدر مع الذراعين والاكتاف والرقبة، وكرر ذلك أقل شيء ٣ إلى ٤ مرات بالأسبوع.