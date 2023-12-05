شكرا لقرائتكم المدني يحذر من الطقس حتى الجمعة: ابقوا في أماكن آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

أمطار وبرد

وأوضح المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل رابغ والكامل، كما يتوقع أن تتأثر منطقة المدينة المنورة لتشمل ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر.

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رياح وغبار

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص وبحرة والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان، ومناطق حائل والباحة وعسير وجازان.