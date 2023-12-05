شكرا لقرائتكم مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي محمد المسفر، عن مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.

جهة وسيطة

وقال المحامي في مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن هذه الأموال تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة.

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عقارات وتحف ومحاصيل

ولفت إلى أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.