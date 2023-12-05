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الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة

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شكرا لقرائتكم الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى بعد 50 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إنه يتمنى لو كان عمره 10 سنوات حتى يرى السعودية بعد 50 سنة كيف ستكون.

المستقبل واعد

وتابع الجبير في كلمة له نشرتها العربية، أن المستقبل واعد والمملكة بقيادتها الحكيمة طرحت رؤية طموحة وليس لديه شك في أن المملكة ستكون من الدول الفريدة ولها بصمتها على المجتمع الدولي في كل المجالات سواء المناخ أو الاقتصاد أو حل الصراعات وذلك بحكم القيادة الرشيدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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