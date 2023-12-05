شكرا لقرائتكم تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية.

شركات وهمية

وتابع أن أكثر الممارسات هي تقاسم الأسواق، ومن الصور الأكثر شيوعًا التي تنفذها العمالة الأجنبية وخاصة المتسترين، هي التقديم بشركات وهمية في المناقصة ويصل الأمر إلى التقديم بأكثر من 10 أسماء شركات وهمية لتحصل الشركة الأساسية على المناقصة، ولكن هذا الآن لم يعد يحدث بسبب برمجة الشركات في منصة وزارة التجارة وبالتالي كشف تفاصيل الشركات.

قد يهمّك أيضاً

تحصين القطاع

وأضاف أن التعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة سيؤدي إلى تحصين هذا القطاع المهم من أي عمليات تعدٍّ على النظام.