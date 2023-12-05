2.5 مليون اتصال طوارئ في نوفمبر

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.535.735 اتصالًا خلال شهر نوفمبر من عام 2023، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428 مكالمة.



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