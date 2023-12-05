شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العشبة النباتية علاج لأمراض السكري والكبد والربووتقي من السرطان والشيخوخة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أثبتت دراسات وأبحاث عديدة، أن عشبة نباتية خضراء، تساهم في علاج العديد من الأمراض، منها السكري والكبد والربو، وتقي من أمراض أخرى كثيرة.

هذه النبتة العشبية، هي الجرجير الذي ينمو في التربة الرطبة وعلى أطراف القنوات والجداول ويؤكل نيئاً ويستخدم في أطباق السلطة ولا يطبخ عادة.

وتكثر زراعة الجرجير في اليمن وفي دول الخليج والعالم العربي. ويحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الإنسان.

كما يعد الجرجير من أشهر الخضروات الورقية وأعلاها فائدة، كونه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتك.

واليكم قائمة بأهم فوائد الجرجير:

- يزيد الرغبة الجنسية:

لطالما أشتهرت المقولة الشعبية عن الجرجير وهي لو عرف الناس فوائد الجرجير لزرعوه تحت السرير، وهذه المقولة معبرة فعلًا عن فوائد الجرجير العديدة.

- يعد الجرجير أحد أشهر الخضراوات الورقية والمنشطة جنسيًا من ناحية زيادة عدد الحيوانات المنوية وإنتاجها.

- يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات:

كون الجرجير يحتوي على العديد من المعادن الضرورية للجسم، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المختلفة.

- الجرجير غني بالحديد، وحمض الفوليك، واليود، والفسفور، والكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، التي تعد من أقوى مضادات الأكسدة، ما يجعل الجرجير مضاد قوي للالتهابات.

- يقي من الشيخوخة:

تبين أنه من فوائد الجرجير المساعدة في الوقاية من الشيخوخة ومن سرطان الجلد خاصة، كما يدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة.

- يعمل الجرجير على المساعدة في الحفاظ على بشرة صحية وعلى شعر صحي أيضًا، كما أن احتواءه على اليود مهم لعمل الغدة الدرقية.

- يقي من السرطان:

الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل: الجرجير، والبروكلي، والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على:

- مضادات الأكسدة القوية التي تواجه الجذور الحرة وتحاربها.



- المواد الكيميائية النباتية التي تنتتج أيزوثيوسيانيت (Isothiocyanate)، والتي تبين اثارها الفعالة والمضادة للسرطان.

-كما أثبتت العديد من الأبحاث دور الجرجير في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي، والرئة، والقولون، والمستقيم، والبروستاتا، وهو فعال في خفض مخاطر سرطان الدم، وسرطان الكلى.

- يخفف من أمراض الجهاز التنفسي:

من فوائد الجرجير أنه يمكن استخدامه في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

- كما يعد من الأغذية الغنية جدًا بفيتامين ج حيث تبين أهمية هذا الفيتامين في التقليل من خطر الإصابة بالزكام.

- كما يساعد أيضًا على التخفيف من الأعراض المرافقة للربو وخاصة للأطفال.

- يعالج أمراض الجهاز الهضمي:

يستخدم الجرجير في علاج أمراض الجهاز الهضمي المختلفة فهو يعد منشطًا للكبد، ويدخل في علاج حصى الكلى والنقرس.

- ومن فوائد الجرجير أنه عالي جدًا بالألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، ولأنه قليل السعرات، فهذا يجعله خيارًا مناسبًا ضمن أنظمة الحمية التي تهدف لإنزال الوزن والمحافظة عليه.

- يفيد مرضى السكري:

من فوائد الجرجير احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية، فهو يعد مثاليًا للأمور الاتية:

-خفض مستويات الكولسترول السيء في الدم.

- السيطرة على ارتفاع السكرفي الدم وتنظيمه من خلال إبطاء امتصاصه في الأمعاء، وبهذا قد يكون له دور كبير لمريض السكري.

- يعزز صحة القلب:

إن غنى الجرجير بالبوتاسيوم يجعل له دور في السيطرة على مستوى ضغط الدم وخفضه، فالبوتاسيوم معروف كعنصر يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وحفظ توازن السوائل في الجسم.

- كما أن للجرجير دور في الوقاية من تصلب الشرايين نتيجة لاحتوائه على كميات وفيرة من اللوتين (Lutein).

- يعزز صحة العيون:

من فوائد الجرجير احتوائه على كميات عالية من فيتامين أ والبيتا كاروتين (Beta-carotene)، بالإضافة لاحتوائه على اللوتين، و زياكسانثين (Zeaxanthin) يجعل له دورًا كبيرًا في:

الحفاظ على صحة العيون، وخفض فرص الإصابة بالضمور البقعي، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة.