شكرا لمتابعة خبر عن تدشين أول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها داخل المملكة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تدشين سفينة «جلالة الملك جازان»، أول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها داخل المملكة.

وأكد وزير الدفاع أن ذلك يأتي هذا الإنجاز وفق رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، لتطوير الوزارة، وتوطين الصناعات العسكرية. وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن تدشين السفينة يسهم في دفع مسيرة توطين التصنيع العسكري بالموائمة مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.