شكرا لمتابعة خبر عن متحدث العاصمة المقدسة : بدء تطبيق مخالفة الأفراد بلائحة النظافة العامة في مكة المكرمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني بدء تطبيق مخالفة الأفراد بلائحة النظافة العامة في مكة المكرمة.

وقال زيتوني “نتابع عبر الأقمار الصناعية مخالفات تغيير حاويات النفايات ومعدات النظافة، والغرامات تصل إلى 1000 ريال”.

وأضاف زيتوني بأن هناك غرامة مالية لمن يقوم بتغيير مكان حاويات النفايات بغير الغرض الذي خصصت له تصل إلى 500 ريال.

وتابع زيتوني أن إتلاف الممتلكات العامة والنظافة يشمل، إتلاف ألعاب الأطفال في الحدائق العامة أو مقاعد الجلوس أو المظلات أو الأكشاك أو الأرصفة وأشجار ونباتات الحدائق العامة.