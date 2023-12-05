شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد تهشمها تماماً في الحادث الذي سبب وفاته وشبهة مخدرات في القضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل مسموح استخرج شريحة وعليا وقف خدمات؟ الاجابة بالتفصيل

قد كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن أول صور لسيارة الفنان الراحل عبد الغفور، الذي كان يستقلها في لحظة وقوع الحادث الذي أدى إلى فقدانه.

أوضحت الحديدي أن الحادث وقع في منطقة أكتوبر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث اصطدمت سيارة ملاكي تقودها فنان تشيكي بسيارة عبد الغفور من الخلف، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة التي كان يقودها الفنان الراحل بنفسه.

سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد تهشمها

وبحسب الصور التي نشرتها الحديدي، فإن سيارة عبد الغفور تعرضت لأضرار بالغة في الجزء الخلفي، حيث اصطدمت بشدة من الخلف، متسببة في تشوه هيكلها الخارجي.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سيارة الفنان الراحل والسيارة الأخرى المتسببة في الحادث. تم فحصهما من قبل خبير فني لفهم كيفية وقوع الحادث، وتم طلب فحص عينة من دماء السائق المتهم، والتحقق من تعاطيه للمواد المخدرة أو عدمه.