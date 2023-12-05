شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم تعلن موعد نزول مكافئات الطلاب في السعودية لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول صرف المكافأة الشهرية للطلاب والطالبات في جميع المدارس، والتي تأتي بهدف تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في مسارهم التعليمية، يعتبر صرف هذه المكافأة خطوة مهمة في دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

موعد نزول مكافئات الطلاب في السعودية

لكي تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة الطلاب في المملكة العربية السعودية للعام 1445، يتوجب على المتقدمين الامتثال للشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب على الطالب أن يكون من الجنسية السعودية ومقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

التفوق العلمي: يجب على المتقدم أن يكون ملتزمًا دراسيًا ومتفوقًا علميًا، ويحتاج إلى حصوله على أعلى الدرجات للتأكد من جودة أدائه الأكاديمي.

الحالة المالية: يجب أن ينتمي الطالب إلى أسرة غير قادرة على تحمل المصروفات المدرسية أو النفقات ذات الصلة.

السلوك والخُلق: يجب أن يظهر الطالب سلوكًا حسنًا وخُلقًا جيدًا، مما يشير إلى تمتعه بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.

الحضور الدراسي: يتوجب على الطالب عدم الغياب عن الحضور للمدرسة بشكل يفوق الحد الأقصى المحدد من قبل وزارة التعليم.



بالنسبة لموعد صرف مكافأة الطلاب في السعودية للعام 1445، يتم نزول المكافأة يوم 27 من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هناك إجازة أو عُطلة رسمية في تلك الفترة. وفي حال وجود إجازة، يتم تحديد موعد بديل لصرف المكافأة. يمكن للطلاب التحقق من تفاصيل صرف المكافأة وقيمتها عبر نظام نور الذي أطلقته وزارة التعليم.