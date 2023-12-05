"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 10:57 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والشمالية والجوف). وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة ضباء والبدع وحقل. وتشهد رياحًا شديدة على تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء. ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ والكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

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