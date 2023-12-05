انت الان تتابع السواحة يبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية بوادي السيلكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 5:21 صباحاً

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ اليوم، في وادي السيلكون، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو؛ لمناقشة توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة. وتطرق المهندس السواحة؛ خلال الاجتماع، إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة المتمثلة في وجود بنية تحتية رقمية داعمة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة. وضمن زيارة الوفد اليوم إلى وادي السيلكون التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في لقاءيْن منفصليْن، الرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة cohere مارتن كون، حيث ناقش الاجتماعَيْن فرص الشراكة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. تأتي تلك اللقاءات ترسيخاً لمكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتقنية والابتكار؛ للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ضمن "رؤية السعودية 2030".

كانت هذه تفاصيل خبر السواحة يبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية بوادي السيلكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.