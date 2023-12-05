انت الان تتابع ثغرات أمنية على منتجات شركة "هواوي".. و"السيبراني" يدعو للتحديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من عدة ثغرات أمنية ببعض منتجات شركة "هواوي"، تحديداً التي تعمل بنظام (HarmonyOS)؛ واصفاً خطورة تلك الثغرات الأمنية بـ"عالية الخطورة"، وتستوجب إجراء تحديثات لتجنُّب أي هجمات إلكترونية.

وأصدرت "هواوي"، تحديثها الشهري لمعالجة تلك الثغرات، داعيةً إلى الاستفادة من تلك التحديثات؛ لإجرائها على الأجهزة تجنباً لأي اختراقات.

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