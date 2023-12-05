تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن نوع من الحليب يخفض السكر ويكافح السرطان ويدعم المناعة وصحة العظام

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن الفوائد الصحية لحليب الناقة.

حليب الإبل

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": مكونات التغذية والمكونات الكيماوية لحليب الإبل تشبه حليب المرأة، بمعنى أن محتوى البروتين مرتفع بالمقارنة مع حليب المرأة، وبذلك فإن دعم المناعة أكبر.

حليب البقر

وأكمل: محتوى الكالسيوم وفيتامين "د" أضعاف حليب البقر؛ وبالتالي يدعم صحة العظام، ومستوى الحديد 10 أضعاف بالمقارنة مع حليب البقر ومحتوى فيتامين "سي" 3 أضعاف.

مقاومة الأنسولين

وزاد: محتوى مجموعة فيتامين "بي" ممتازة للدماغ والأعصاب أكثر بكثير من حليب البقر، والتركيبة الكيماوية للبروتين تشابه الأنسولين مما يجعله مناسب لمرضى السكري لأنه لا يرفع سكر الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

السرطان والالتهابات

وتابع: حليب الإبل به مضادات الأكسدة التي تكافح السرطان والالتهابات مرتفعة وبالتالي يناسب كل الأعمار.