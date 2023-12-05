شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات توعوية.. عسير تحتفي بعالمي الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مبادرة "لمسة وفاء" في منطقة عسير مساء أمس الاثنين، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين في أبها.

وتضمن الاحتفاء معرضًا شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات الرعاية للمعاقين بجميع أنواعها النهارية والتأهيلية، وفيلمًا توثيقيًا عن جهود المبادرة في التواصل مع أفراد المجتمع، واستعراض لعدد من قصص الناجحين.

دعم القيادة

وألقى مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا كلمة، نوه فيها بالدعم الكبير الذي يجده ذوو الإعاقة من القيادة -أيدها الله- في تسخير الإمكانات وتهيئة جميع السبل لدمجهم بالمجتمع.

ولفت إلى تمكين المعاقين في منطقة عسير بتوجيهات سمو أمير المنطقة لجميع الجهات ذات العلاقة للتكامل والتنسيق الأفقي لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بدعم المعاقين في المنطقة.

حضر الحفل عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين والمتطوعات في منطقة عسير.