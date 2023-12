شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الإبل يدشن منصة "راعي النظر" الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس، رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، منصة "راعي النظر" الرقمية الموازية لمسابقات النادي.

ويأتي تدشين المنصة وإطلاق باكورة مسابقاتها (جوهرة الصحراء) بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، إذ تعد المسابقة أحدث جوائز المهرجان هذا العام.

فكرة المسابقة

وانبثقت فكرة المسابقة من تغريدة لرئيس النادي لقيت تفاعلًا كبيرًا، إذ تساءل فيها عن الفردية الأشهر والأكثر شعبية خلال الأعوام العشرين الماضية، وتوالت مئات الردود من جمهور الإبل متضمنة العديد من أسماء الفرديات المشهورة، وجرى حصر 32 اسمًا هي الأكثر تداولًا لتنطلق بها المسابقة.

وستمنح منصة "راعي النظر" للمسجلين 10 أصوات مجانية تتجدد يوميًا، لدعم الفردية المحببة، وتأهيلها عبر مراحل المسابقة، حتى وصولها للمواجهة النهائية، وحصولها على لقب "جوهرة الصحراء"، والفردية الأكثر جماهيرية في الجزيرة العربية.