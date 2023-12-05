شكرا لقرائتكم خبر عن فقيها: كوب 16" يدعم تعزيز التعاون الدولي في استصلاح الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة د. أسامة فقيها، أن استضافة المملكة لمؤتمر "كوب 16" العام المقبل يأتي دعمًا لأهدافها في تعزيز التعاون الدولي لاستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المتدهورة، وتحقيق الاعتراف بظاهرة الجفاف، مشيرًا إلى أنه متوقع أن تصل مساحة الأراضي المتدهورة بين 5 إلى 6 مليارات هكتار في 2050.

وقال فقيها خلال مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي أقيمت أمس الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة لزراعة 10 مليارات شجرة،: إن أكثر من 99% من الغذاء حول العالم يحتاج إلى وجود أراضٍ صالحة للزراعة، وأكثر 3 مليارات نسمة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه الأراضي الصالحة للزراعة في غذائهم.

وأضاف: كذلك 90% من التنوع البيئي موجود في الغابات التي يجري اجتثاثها، ما يدعو إلى ضرورة تغير الأساليب والعادات وجعلها صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لإعادة استصلاح الأراضي، والتشجير وتنمية الغطاء النباتي، وجميعها مرتبطة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي.

الاعتراف بظاهرة الجفاف

وفيما يخص مستهدفات مؤتمر (كوب 16) الذي ستستضيفه المملكة العام المقبل، أوضح فقيها، أن مؤتمرات الأطراف تهتم بقضايا الطبيعية لكونها مترابطة، وأن المملكة تسعى من خلال (كوب 16) إلى تحقيق الاعتراف بظاهرة الجفاف، وتعزيز التعاون الدولي في إعادة تأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة.

وأشار إلى أن 33% من انبعاثات الغازات تأتي من سلسلة تزويد الأطعمة (التخزين والتوزيع والاستهلاك)، وتستهدف السعودية خفض الفقد والهدر في الغذاء بنسبة 50%، إضافة إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة، وزيادة الوعي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

ولفت إلى أن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها يعزز من مكافحة الجفاف والتصحر وتنمية الأراضي، وهي من العوامل الأساسية المؤثرة على الامن الغذائي محليًا ودوليًا، داعيا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالتمويل من أجل خلق نماذج مستدامة اقتصاديًا وماليًا، وترجمتها إلى مشاريع ناجحة.

من الطموح إلى العمل

وتستهدف فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة، ومناقشة المواضيع المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي.

بالإضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي، وحشد جهود جميع الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.