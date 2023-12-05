السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في منتدى مبادرة “السعودية الخضراء” ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في منتدى مبادرة “السعودية الخضراء” ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) الذي يجمع قادة العالم في مدينة دبي لإجراء مفاوضات بشأن المناخ، في جلسة حوارية بعنوان “فتح المجال المالي لتمويل العمل المناخي” إلى جانب معالي رئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف.

وركزت الجلسة على أهمية الاستثمارات عالية التأثير في تعزيز النمو الشامل، ودعم الأساليب المبتكرة لمعالجة التغير المناخي.

وأكد الإبراهيم أن المملكة حققت معدلات نمو بنسبة %50 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة %20 منذ بداية رؤية السعودية 2030 .

وفي سياق تطوير القدرات المؤسسية، قال معاليه : “كلما زادت مستويات التعليم انعكس ذلك على قوة مؤسساتنا من حيث قدرتها على صنع السياسات الصحيحة”، مؤكداً أن “رؤية السعودية 2030 هي حجر أساس خطط التنويع الاقتصادي، وتمكين الشباب، وبناء مؤسسات أقوى، والاستثمار في مصادر أخرى كالاقتصاد غير النفطي، والاستفادة من الإيرادات غير النفطية، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر والانفتاح على العالم.

وتتوافق مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في مؤتمر COP28 مع الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد البيئية لتحقيق مستقبل مستدام ضمن إطار خطة عمل رؤية المملكة 2030.