السعودية | رئيس هيئة الأمر بالمعروف يفتتح مبنى فرع الهيئة بمحافظة تيماء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

افتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أمس الاثنين، -عن بُعد- مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء، وذلك بحضور عدد من منسوبي الرئاسة العامة بمنطقة تبوك.

وبين معاليه خلال الافتتاح أن المبنى يأتي يعكس مدى الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة من القيادة الرشيدة لتحقق الرئاسة العامة أهدافها ومهماتها على أكمل وجه وأحسن صورة.

ويهدف مشروع المبنى الجديد لهيئة محافظة تيماء إلى توفير البيئة المناسبة للعمل وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناءً على التصاميم النموذجية، والهوية الموحَّدة، التي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية ومعرضًا توعويًا وقاعة اجتماعات وعددًا من المرافق، كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحوُّل إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.