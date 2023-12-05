شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من خطأ كبير ترتكبه الأمهات مع الأطفال في الشتاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من تعامل الأمهات مع الأطفال خاصة فيما يتعلق بملابس الشتاء..وقال عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك : الأمهات بيحققوا أرقاما قياسية هذه الأيام في عدد قطع الملابس التي يرتديها الطفل.



وأود أن أذكر الأمهات أن اللبس للتدفئة وليس لمنع المرض بمعنى لو الطفل لابس الدولاب كله وتعرضوا لتغيير مفاجئ في درجة حرارة الجو هيتعبوا .. ويصابوا بدور برد لان الفيروسات في الجهاز التنفسي تنشط مع تغيير درجة حرارة الهواء المستنشق بشكل مفاجئ لذلك الحفاظ علي ان يكون فيه تغيير سريع في درجة حرارة الهواء المستنشق.



وأضاف أن الأهم للوقاية من أمراض الشتاء للأطفال خاصة أثناء ذهابهم في الصباح الصبح للمدارس والحضانات و ضرورة تهوية البيت وشرب مياه كثيرة وغسل الوجه بماء فاتر وليس ساخن لان الهواء داخل البيت يكون دافئ وعندما ينزلوا الشارع يفاجئوا بهواء بارد.



يفضل ان يكون الاستحمام بالماء الساخن الافضل وقت الظهر والجو دافئ والشمس موجودة

عدم استحمام الاطفال اثناء الليل.

ارتداء ماسك علي الوجه في الفترة من نزول البيت وركوب الباص وحتي دخول الفصل.

عدم المبالغة في اللبس ويجب ان يرتدي الطفل الملابس التي تعطيه الاحساس بالدفء حسب الجو وحسب طبيعة جسم الطفل وحسب تركيبة الملابس عند الطفل لان فيه اطفال تكون تتعرق بسرعة.

وحذر من السؤال المتكرر ( ألبس ابني كام قطعة وهذا سؤال خاطئ لان كل طفل له عدد القطع التي تناسبه وتعطيه احساسا بالدفء .. ويجب علي كل أم أن تحدد عدد القطع حسب الجو عندك وطبيعة جسم ابنك وتركيبة الملابس.