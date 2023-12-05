انت الان تتابع "القرني" للمرتبة الثانية عشرة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 6:29 صباحاً

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة قرارًا، بترقية المهندس محمد عبدالعزيز القرني مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة إلى المرتبة الثانية عشرة. ويُعد "القرني" من الكفاءات الإدارية والمتميزة بالوزارة. وعبّر "القرني" عن اعتزازه بهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء بإذن الله.. وما زال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.

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