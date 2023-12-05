"مكتب تعليم المزاحمية وضرماء" يعقد اللقاء الثاني لتعزيز السلوك الإيجابي

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محمد بن مسعود - الدمام - عقدت مدارس البنين بمكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابع لتعليم منطقة الرياض، اللقاء الثاني لأولياء الأمور تحت عنوان "دور الأسرة في تعزيز الإيجابي لدى الأبناء".

ويهدف اللقاء الذي ينفذه جميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة المزاحمية وضرما (بنين)، إلى توثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور؛ لأهمية دورهم في تعزيز قيم السلوك الإيجابي، ولأهمية الأسرة كونها معززة للقيم والسلوكيات الإيجابية لما لها من دور في غرس المعايير التربوية السليمة والقيم والأخلاق إلى جانب تنمية شخصيتهم ومهاراتهم وفق حاجات وخصائص نموهم.

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