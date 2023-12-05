35 ْمئوية.. مكة المكرّمة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 6:31 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 4 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 34 ْمئوية، وجازان والقنفذة 32 ْمئوية، والمدينة المنوّرة والعلا والوجه 31 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 4 درجات، وأبها بـ 8 ْمئوية، تليها الباحة 9 ْمئوية، وحفر الباطن 10 درجات. وسجّلت أبها والباحة والسودة والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.

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