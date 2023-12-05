انت الان تتابع "أجواء أوروبية غائمة".. "خريطة انتشار السحب في 7 أيام" يرسمها "كراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ إن أجواء المملكة تواعد غداً تكاثفاً للسحب على وسط القطاع الغربي وجنوبه، مشيراً إلى زيادة كثافة السحب يوم الجمعة المقبل، ثم تبدأ السحب بالانتشار على المناطق الداخلية والشمال والشرق.

وأوضح "كراني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بدءاً من التاسع من ديسمبر الجاري حتى الثالث عشر منه، سوف نعيش أجواءً أوروبية غائمة، وقال: "اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين".

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