انت الان تتابع بعد مصرع شخصَيْن.. إغلاق تقاطع الموت بـ"عارضة جازان" ومواطنون يطالبون بحل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أغلقت الجهات المعنية في جازان، تقاطع المزرق- شمال محافظة العارضة بالصبات الأسمنتية، وذلك بعد أن سجّل عدداً من الحوادث المميتة كان آخرها أمس؛ حيث شهد وفاة شخصَيْن وإصابة ثالث بإصاباتٍ حرجة في حادث مروّع.

وقال مواطنون، لـ"الخليج 365"، إن المعاناة ستزيد مع قرار إغلاق الدوران لأسباب، منها أن هذا الإغلاق يجب التوجّه معه إلى الحميراء للاستدارة والعودة للذاهبين، والتوجّه إلى العارضة للاستدارة أيضاً للقادمين، وهي مسافة طويلة جداً.

وأشاروا إلى أن الحوادث التي يشهدها تقاطع المزرق جاءت بسبب كونه المدخل الوحيد الذي يستطيع من خلاله المواطنون التوجّه إلى قراهم بشكلٍ سريع حتى بعكس الطريق، مطالبين إدارتَي النقل والمرور بالعمل على فتح عددٍ من المداخل مع وضع مطبات ومتطلبات السلامة.

وأوضح المتضرّرون لـ"الخليج 365"، أن عدداً من الجهات بما فيها "مرور ونقل جازان" وقفوا على هذا الطريق وشاهدوا الاحتياج الضروري لهذا الطريق، مشيرين إلى أنه بحسب ما علموا، فقد تمّ اعتماد فتح دوران أمام محطة غرب خزان الحميراء مع إلغاء الفتحة التي تبعد عن مفرق الصيابة بأكثر من 100 متر؛ لأنه ليس منها فائدة، ومع ذلك لم يروا شيئاً -على حد قولهم- رغم خطورة الطريق.