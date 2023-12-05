تراند اليوم : الرشيدي يكشف لـ "الخليج 365" قصة فيديو الاعتناء بشعر ابنته.. وسبب القيام بأعمال المنزل والطهي بدلا من زوجته

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن مبارك الرشيدي المعروف ب "أبو ليلى"، صاحب مقطع تمشيط شعر طفلته سر اعتنائه بابنته والقيام بأعمال المنزل والطهي بدلا من زوجته.

وقال الرشيدي إنه رزق بمولود جديد، ووالدة زوجته مريضة وهو ما منعه من نقلها لأهلها في هذه الفترة، ولذلك تولى مسؤولية الاعتناء بطفلته والقيام بأعمال المنزل.

وأوضح أبوليلى أن الهدف من نشر فيديو اعتنائه بطفلته وأداء الأعمال المنزلية مثل التنظيف والطهي، من أجل نشر الإيجابية في المجتمع وتشجيع الآباء والأمهات في بث روح التعاون والمودة ومساعدة بعضهم البعض.

الجدير بالذكر حظي مقطع الرشيدي وهو يعتني بابنته على تداول واسع وأشاد مغردون بمساعدته لزوجته.

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