تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. أمطار رعدية على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدودالشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدودالشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
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