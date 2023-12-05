تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. أمطار رعدية على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدودالشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.