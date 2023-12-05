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ولي العهد يغادر إلى قطر لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

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الرياض - علي القحطاني - غادر الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

وسيقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع سمو أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي – القطري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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