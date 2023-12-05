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انطلاق القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قطر

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محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت -قبل قليل- أعمال القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قطر.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44، وكان في مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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