انت الان تتابع انطلاق القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت -قبل قليل- أعمال القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قطر.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44، وكان في مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.