انت الان تتابع القمة الخليجية الـ 44.. أمير قطر: نأمل في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 10:01 صباحاً

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأنا أثق بقدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية. وأضاف في كلمته خلال انطلاق القمة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي: إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة، واستهدفت البنية التحتية الهشة، وقطعت كل الإمدادات الحيوية. وتابع: من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة الإسرائيلية النكراء، أن تستمر لمدة قاربت شهرين. وأردف: نعقد قمتنا في ظل استمرار المأساة الخطيرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني من انتهاكاتٍ ترتكبها قوات الاحتلال.

كانت هذه تفاصيل خبر القمة الخليجية الـ 44.. أمير قطر: نأمل في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.