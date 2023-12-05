تراند اليوم : هل هزمت حماس؟.. تقرير يكشف آخر تطورات حرب إسرائيل البرية على قطاع غزة

صحيفة الخليج 365- وكالات: قال مسؤولون إن حركة حماس، لم تهزم كليا في شمال القطاع حتى الآن. رغم توغل دبابات الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، مساء الأحد الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة"، مضيفا "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

وقال إيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة إسرائيل، إن الجيش قصف أكثر من 400 هدف في مطلع الأسبوع "بما في ذلك ضربات جوية مكثفة في منطقة خان يونس" وإنه قتل أيضا مسلحين من حماس، ودمر بنيتهم التحتية في بيت لاهيا في الشمال.

يأتي هذا رغم أن المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، قال في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأميركية، الاثنين، "لم نهزمهم (حماس) كليا عسكريا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدما جيدا".

وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف، قتال حماس سوف يستغرق وقتا".

وأشار إلى أنها "عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري".