تراند اليوم : مسنة برازيلية تبلغ 115 عامًا تكشف سر طول عمرها .. وغذاء وحيد ساعدها على التمتع بصحة جيدة ونشاط

ترجمة حصرية : كشفت امرأة تبلغ من العمر 115 عاماً عن أسرار طول عمرها، والتي تشمل تناول الكثير من الفاصولياء، ووُلدت المسنة البرازيلية عام 1908، أي قبل أربع سنوات من غرق السفينة تايتانيك وقبل ست سنوات من بدء الحرب العالمية الأولى.

وقالت هيلينا إن نظامها الغذائي الغني بالفاصولياء جعلها قوية، وأضافت أن النوم الجيد وممارسة الرياضة والاستمتاع هي أمور مهمة أيضاً.

وعلى الرغم من سنواتها المتقدمة، تقول عائلة هيلينا إنها لا تزال نشطة وواضحة ومستقلة. غالبًا ما تذهب للتسوق في السوق مع حفيدتها وتستمتع بالتنزه.