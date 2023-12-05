تراند اليوم : شاهد: قادة دول مجلس التعاون يلتقطون الصورة الجماعية‬⁩ قبل بدء أعمال ⁧القمة الخليجية في الدوحة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، الصورة الجماعية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون قبل بدء أعمال القمة الخليجية، في الدوحة.
ووقف ولي العهد بجوار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لالتقاط الصورة الجماعية، وعلى الجانب الأيمن والأيسر باقي قادة دول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أن ولي العهد وصل إلى قطر للمشاركة في القمة الخليجية، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
ويترأس ولي العهد، وفد السعودية في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، وسيقوم سموه خلالها ببحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري مع أمير قطر.