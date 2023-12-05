شكرا لقرائتكم أمير قطر: يجب إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أنه لا بد من إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين، مشيرًا إلى أن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية .

وقال أمير قطر في كلمته في افتتاح القمة الخليجية الـ44 في الدوحة اليوم : إن إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة موضحًا أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم إبادة.

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وأضاف أنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في دولتهم، وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى التحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهدفت البنية التحتية الهشة في غزة وقطعت كل الإمدادات الحيوية.

وجدد أمير قطر ثقته في قدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية تحتم التنسيق بين دول الخليج معبرًا عن أمله في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح شعوب دول مجلس التعاون.