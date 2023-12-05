شكرا لقرائتكم خبر عن بـ98 قراراً.. "الشرقية" تتصدر قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المنطقة الشرقية، القرارات المتعلقة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية والصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 98 قراراً، بنسبة 16,4% من إجمالي القرارات الصادرة على مستوى المناطق الصحية.

كما تصدرت المنطقة الشرقية، قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بعدد 42 قرارًا بنسبة 43% من اجمالي القرارات لديها، حيث بلغ عدد قرارات عدم الإدانة 57 قراراً.

الأحساء بالترتيب الثاني

وحلّت الأحساء ثانيًا، من حيث عدد القرارات بواقع 97 قرارًا بنسبة 16,2%، منها 20 قرار إدانة في قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، و77 قرار بعدم الإدانة، وجاءت عسير ثالثًا، بإجمالي 87 قرارًا ب15%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 78 قرارًا ب13%، والرياض رابعًا، بإجمالي 72 قرارًا بـ12%.

وأكد تقرير وزارة الصحة على أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بلغ 597 قرارًا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة، وذلك بواقع 424 قراراً، مقابل 173 قرار إدانة.