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بـ98 قراراً.. "الشرقية" تتصدر قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تصدرت المنطقة الشرقية، القرارات المتعلقة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية والصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 98 قراراً، بنسبة 16,4% من إجمالي القرارات الصادرة على مستوى المناطق الصحية.

كما تصدرت المنطقة الشرقية، قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بعدد 42 قرارًا بنسبة 43% من اجمالي القرارات لديها، حيث بلغ عدد قرارات عدم الإدانة 57 قراراً.

الأحساء بالترتيب الثاني

وحلّت الأحساء ثانيًا، من حيث عدد القرارات بواقع 97 قرارًا بنسبة 16,2%، منها 20 قرار إدانة في قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، و77 قرار بعدم الإدانة، وجاءت عسير ثالثًا، بإجمالي 87 قرارًا ب15%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 78 قرارًا ب13%، والرياض رابعًا، بإجمالي 72 قرارًا بـ12%.

وأكد تقرير وزارة الصحة على أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بلغ 597 قرارًا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة، وذلك بواقع 424 قراراً، مقابل 173 قرار إدانة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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