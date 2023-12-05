شكرا لقرائتكم خبر عن وادي السيلكون.. السواحة يبحث دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة في وادي السيلكون اليوم الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو، لمناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتطرق م. السواحة خلال الاجتماع، إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة المتمثلة في وجود بنية تحتية رقمية داعمة، وسوق يُعد الأكبر في المنطقة.

فرص الشراكة في التقنيات الحديثة

وضمن زيارة الوفد اليوم إلى وادي السيلكون التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في لقاءين منفصلين، الرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت، والرئيس التنفيذي لشركة cohere مارتن كون.

وناقش الاجتماعان فرص الشراكة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي تلك اللقاءات ترسيخًا لمكانة المملكة العربية السعودية كمركز اقليمي للتقنية والابتكار، للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ضمن "رؤية السعودية" 2030.